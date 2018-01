Moda direto da Índia

Ana Carranca é fotógrafa e apaixonada pela cultura do Rajastão. O gosto por peças indianas e o amor pela fotografia se fundiram na marca CRU. “Entendo o rústico como luxo, gosto de celebrar o imperfeito. Não crio uma peça igual à outra, já que as estampas e o tingimento são feitos a mão por artesãos que utilizam técnicas milenares”, explica Ana. Essas técnicas são conhecidas como Block Print. “Utilizo em meus pijamas. São carimbos feitos com o desenho gravado em blocos de madeira – um método utilizado na Índia há mais de 300 anos”. E tem também o ikat. “Os macacões e vestidos são feitos em teares manuais em Jaipur, com essa técnica”.

