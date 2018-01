Moços com passado e futuro

Discretamente, egressos do Pactual – hoje nas mãos de André Esteves – montaram nova empresa: a Plural Capital. Focada, principalmente, nos setores imobiliário e de óleo e gás.

Começam com capital próprio “modesto”: US$ 450 milhões. Pouco menos que os US$ 600 milhões com que Esteves criou sua BTG.

Quem são eles? A coluna conseguiu apurar que entre os principais sócios estão Rodolfo Riechert, André Schwartz, Eduardo Moreira e Carlos Eduardo Rocha. Todos cariocas radicados em SP. Como o ex-chefe.