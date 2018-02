Sônia Braga, a eterna Gabriela, está no elenco do curta Kreuko, de Beto Brant. Parte do longa Mundo Invisível, idealizado por Leon Cakoff xe produzido pela Mostra de Cinema de SP – em parceria com a Gullane.

José Wilker, Laura Neiva e Mauricio Paroni também fazem parte do elenco.