Francisco Costa, da Calvin Klein, desembarca no Brasil nas próximas semanas.

O rasante, no entanto, não tem nada a ver com moda. O estilista mineiro – radicado nos EUA desde os 17 anos – vai visitar a região afetada pela tragédia do Rio Doce.

Costa pretende desenvolver, junto à população local, mecanismo de prevenção para esse tipo de fatalidade, usando tecnologia e as redes sociais.

Mobilizado 2

A decisão de ajudar não foi repentina. Há tempos, o estilista compartilha com amigos o desejo de revisitar suas raízes. É uma tradição da sua família trabalhar com projetos sociais.