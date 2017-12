Com o objetivo de unir designers brasileiros nos segmentos de design, décor e moda, Cris Rosenbaum arma mais uma edição da Feira Rosenbaum em solo paulistano, mais precisamente, em Pinheiros.

“A proposta da feira foi, desde o início, mesclar artesãos já consagrados e novos talentos do Brasil, que, em sua maioria, não têm um ponto de venda físico, não importando o segmento, seja da arte, moda ou do design, mas todos com processos de produção associados à liberdade de criação”, explica a moça.

Parte das vendas do evento será revertida para o projeto AGT (A Gente Transforma), criado por seu marido, Marcelo Rosenbaum.