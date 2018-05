Laudo fresquinho, concluído dia 24 de maio pela Polícia Federal, contraria a informação de que querose ou gasolina são usadas na composição do chamado oxi. Análises de amostras do entorpecente apreendidas pela PF revelam concentrações inferiores a 1%. Bem como apontam baixíssima porção de cal.

Resultado: acredita-se que esses resíduos tenham origem do processo de extração da coca.