Poucos entenderam a lógica do plano de Dilma em construir 860 aeroportos (um para cada seis cidades no Brasil) – baseado no modelo europeu –, em 30 anos.

Esta coluna procurou investidores, empreiteiros e empresas aéreas e ninguém se arriscou a comentar publicamente a ideia. A Anac avisou que não era com ela. E Wagner Bittencourt passou o dia de ontem na Casa Civil.

Nas internas, as críticas são fortes.