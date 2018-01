Mister cinema

Patrick Siaretta, dono da TeleImage, é sócio de praticamente todos os grandes filmes brasileiros – dos quais é responsável pela finalização.

Não será diferente com Serra Pelada. “A recriação do ambiente ficou perfeita”, assegura o produtor. As estratégias de lançamento do filme de Heitor Dhalia ainda estão sendo discutidas com a Warner. Chances de indicação ao Oscar? “Só se for no ano que vem: o lançamento será em meados de outubro. Acho que, este ano, Flores Raras, de Bruno Barreto, devera ser o indicado. A TeleImage é coprodutora desse filme também”, diverte-se Siaretta.

Outros lançamentos da TeleImage no forno: Casa da Mãe Joana 2, de Hugo Carvana; Mato Sem Cachorro, de Pedro Amorim; Crô, de Bruno Barreto; Até Que a Sorte nos Separe 2, de Felipe Joffily; Julio Sumiu, de Roberto Berliner; Muitos Homens num Só, de Mini Kerti; e… Ufa!