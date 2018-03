Carlos Alberto Torres, capitão do tri de 70, ganhará novo posto. Será embaixador do Cosmos, time que jogou com Pelé entre 1975 e 77, nos EUA. A ideia é reviver momentos de glória do time.

