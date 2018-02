Dilma não quer nem ouvir falar de Haddad acatar sugestão de Lula e antecipar sua saída do ministério em outubro, na tentativa de disputar a Prefeitura de Sampa.

Corre pelo Ministério da Educação que ela teria avisado o ministro que só o libera depois da aprovação do Pronatec e do Plano Nacional de Educação no Congresso.

É. Tem boas chances de ficar.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.