Missão cantar

O ensaio geral aconteceu na última quarta-feira. E já deu para ver que a edição deste ano do Cantores do Bem promete. O evento beneficente, organizado por Mara Linhares e Silvio Bentes, terá renda 100% revertida à Associação Aquarela, que trabalha com crianças e adolescentes de baixa renda da zona oeste da cidade de São Paulo. Na batuta do espetáculo, o maestro Vainer Dias Gomes. Entoando canções, nomes como Antonia Morais, Andrea Natal, Edo Rocha, Lygia da Veiga Carramaschi, Betina Samaia e Silvana Tinelli. No total, são mais de 600 os convidados que terão a oportunidade de ajudar. O show acontece dia 29, no Espaço Trivento.

