O relator do Orçamento municipal, Ricardo Nunes, quer que R$ 50 milhões – dos R$ 122 milhões – da receita prevista para o Teatro Municipal em 2015 venham do IPTU. O problema é que a liberação (ou não) do valor depende de decisão judicial.

A administração do teatro não ficou nada feliz com a ideia e acha que a proposta – que precisa passar por comissão e plenário – não vingará.