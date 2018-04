Antes de concordar com as novas normas para expedição de passaporte diplomático, Dilma consultou o Itamaraty para saber como ficaria a situação dos agentes do governo em missão secreta no exterior. O problema é a atual obrigação de divulgar nomes, função e destino das pessoas que recebem o privilégio.

Segundo experimentado diplomata, a Chancelaria não entendeu bem a pergunta.