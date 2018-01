Missa de sétimo dia de Dona Marisa será em São Bernardo

A missa de sétimo dia da ex-primeira-dama Marisa Letícia Lula da Silva será nesta quinta-feira (9) na Igreja Matriz de São Bernardo do Campo, às 19h30. A mulher do ex-presidente Lula morreu sexta-feira, aos 66 anos, no Hospital Sírio-Libanês, em São Paulo, em decorrência de um acidente vascular cerebral (AVC).

O velório foi realizado na quadra do Sindicato dos Metalúrgicos e a cerimônia de cremação do corpo no Cemitério Jardim da Colina, em São Bernardo do Campo, no último sábado.