Miss bem-estar

Marianne Brepohl– dona do Spa Lapinha – foi convidada pela organizadora mundial do Global Wellness Day, a turca Belgian Aksoy, para ser a embaixadora brasileira do Dia Mundial do Bem Estar– a ser celebrado pela primeira vez no Brasil no dia 13 de junho de 2015. “Estou muito feliz com o convite. O curioso é que, quando a Belgian começou esse trabalho, há três anos, lá na Turquia, existia o dia do cupcake, do morango, de tudo o que você puder imaginar, menos do bem estar”, conta a moça. Apesar de jovem, Mari já foi chamada para ser presidente da Associação Brasileira de Spas e também faz parte do conselho consultivo do selo internacional Healing Hotels of The World– que ajuda nas ações dos hotéis de cura pelo mundo. “No Brasil, vou convidar empresas, supermercados, restaurantes e lojas para que ajudem a trazer bem-estar a seus clientes, funcionários e parceiros. Mas deixarei a critério de cada um escolher o que pretende fazer. Porque acho que o conceito de bem-estar engloba muita coisa.”

