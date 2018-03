Ministro da Cultura está na Turquia, sem poder sair do hotel

Com a tentativa de golpe militar na Turquia, Marcelo Calero – ministro da Cultura – e Marcelo Brito, do Iphan, estão em Istambul, nesta noite de sexta-feira, sem poder sair do hotel.

O ministro e a equipe do Iphan estão na cidade para acompanhar a reunião do Comitê do Patrimônio Mundial da Unesco.

A capital da Turquia, Ancara, e Istambul estão sendo ocupadas por forças militares com caças e tanques nas ruas contra o governo de Recep Tayyip Erdogan, que preside o país desde 2014 – depois de ter ocupado o cargo de primeiro-ministro durante 11 anos.