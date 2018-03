Ministro da Cultura vai criar a Secretaria do Direito Autoral

Sergio Sá Leitão avisa: vai criar a Secretaria do Direito Autoral. “A lei deu ao MinC atribuições regulatórias, mas hoje a área é tratada por uma diretoria de uma secretaria”, observa o ministro da Cultura.

O que seria pouco.

Apenas no caso da música o direito autoral movimenta R$ 1,2 bilhão no Brasil. E alguns serviços digitais ainda não recolhem. “Há também o direito autoral no campo do audiovisual, da literatura e das artes cênicas, não devidamente regulamentado”.

O ministério quer tratamento à altura da relevância do setor.

