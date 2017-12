‘Ministra da Olimpíada’ de Tóquio visita Centro Paralímpico em SP

Enquanto os Jogos Paralímpicos avançam no Rio, quem está hoje em São Paulo e será recebida no fim de tarde deste sábado pelo governo Alckmin é Tamayo Marukawa, ministra japonesa responsável pelos Jogos Olímpicos e Paralímpicos de Tóquio daqui a quatro anos. O que veio fazer? Conhecer o Centro de Treinamento Paralímpico do Estado, já considerado uma referência internacional em treinamento e avaliação de atletas paradesportivos.

Além de vários auxiliares diretos, que levarão a experiência paulista para o Japão, a ministra traz consigo o vice-ministro de Assuntos Internacionais daquele país, Satoshi Ashidate.

Na agenda principal da visita, a assessora de Assuntos Internacionais de Alckmin, Ana Paula Fava, levará os visitantes para conhecer os 95 mil metros quadrados do Centro.