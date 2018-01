Ministérios de Temer têm maior presença nas redes sociais

Ministros de Michel Temer são”mais cibernéticos” do que os de Dilma Rousseff. Levantamento da CDN Comunicação aponta que dos 23 ministros em exercício –excluindo Planejamento e Transparência, indefinidos na época do levantamento –, 20 possuem páginas no Facebook — o que representa 87% de participação Facebook.

No governo Dilma, dos 38 ministros, apenas 19, exatos 50%, tinham páginas de pessoa pública no Facebook.

Levando em conta os perfis pessoais, dos 23 ministros em exercício, 12 possuíam Facebook — 50%. No governo Dilma, dos 38 ministros, apenas 5 faziam uso pessoal das redes sociais.

Já no Twitter, a diferença é menos perceptível. Com Dilma, 60% dos ministros utilizam o Twitter como forma de interação com seus públicos. Na Era Temer, 78% dos ministros têm perfis de Twitter, apesar de alguns já não postarem nada há bastante tempo.