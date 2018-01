Na esteira da recriação do Ministério da Cultura, pela MP 728, governo e Câmara vão ter que se acertar. A relatora da medida, deputada tucana Mara Gabrilli, simplesmente eliminou do texto, em seu parecer, a proposta de se implantar a Secretaria do Patrimônio Histórico. Em seu lugar, sugeriu a dos Direitos da Pessoa Idosa.

Pelo que se apurou, no entanto, Temer não teria gostado dessa ideia. E quer que se retorne à fórmula inicial.