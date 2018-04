A inglesa Ultra Green está construindo na favela de Manguinhos, uma das mais violentas do Rio, um modelo de casa com blocos montáveis… a prova de bala. Se der certo, pode haver conversa com o projeto Minha Casa.

Será que vai segurar bala perdida de Kalishnikovs?

Veja também:

Mariangela Bordon e Antônio Carlos Camanho comemoram aniversário em grande estilo, no Iate Clube de Santos

Outras notas no blog da coluna Direto da Fonte