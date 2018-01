Objeto cobiçado por todos, as 2.400 tochas olímpicas já têm destino certo quando o revezamento acabar. A Coca-Cola vai presentear todos os escolhidos com um exemplar do ícone da disputa.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.