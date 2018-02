À la Nova York e Europa, São Paulo começa a organizar passeios turísticos temáticos. Parceria entre Taste of São Paulo Food Tours e Conexão Cultural leva curiosos para conhecer as ruas do centro histórico.

No passeio – que dura cerca de três horas –, os participantes podem provar quitutes típicos, como o sanduíche do Estadão e os salgados da Praça da República.