Minha Sampa arma mobilização contra decreto de Doria

A Minha Sampa se reuniu, anteontem, com o Comitê Pop Rua e Patrícia Bezerra para discutir o decreto de Zeladoria Urbana, que permite que cobertores sejam retirados de moradores de rua.

A secretária dos Direitos Humanos afirmou que não foi consultada sobre essa decisão e disse ser a favor da revogação do decreto.

Patrícia também se comprometeu a levar uma carta com as reivindicações do comitê ao prefeito, amanhã.

Outro lado

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

A prefeitura afirma que apesar da mudança, o decreto continua não permitindo que sejam retirados dos moradores de rua cobertores e outros objetos pessoais.

Atualização 11/02/2016 15:28