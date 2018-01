O Dnit, braço do Ministério dos Transportes, não paga empreiteiras desde maio. O débito? Mais de R$ 2 bilhões.

A maior parte são obras do PAC. As construtoras reduziram o ritmo pela metade.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.