Minha Casa?

Cada vez que o governo federal apregoa o seu projeto de “um milhão de casas” deveria acrescentar que em nenhuma delas poderá viver nenhum dos 24,5 milhões de deficientes físicos do País. Do jeito que foi anunciado, o projeto ignora providências simples, como rampas ou portas com largura mínima para passagem de uma cadeira de rodas.

A advertência partiu de uma subordinada de José Serra. Linamara Battistela, que responde pela Secretaria dos Direitos da Pessoa Deficiente, diz que esse descuido “não faz sentido”, ainda mais porque muitos dos terrenos para esses projetos serão em áreas sem infra-estrutura básica.

A secretária já cobrou providências da Secretaria Especial de Direitos Humanos, em Brasília. Onde se sabe que qualquer mudança vai encarecer o plano.

