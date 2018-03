Minha casa, sua conta

O Palácio da Abolição, nova sede do governo do Ceará, vai passar por ampla reforma, mas quem paga é o governo federal. Serão R$ 37,3 milhões, metade por conta do Ministério do Turismo e outra metade da Caixa Econômica Federal. É coisa para o começo de 2009.



O ministério entra na história porque o prédio é tombado e preservá-lo é parte de um tal Programa de Desenvolvimento do Turismo. E a Caixa, porque Brasília assumiu o compromisso, durante as negociações em que o Banco do Brasil comprou o Banco do Ceará.



A oposição, como se previa, chiou: “Vai ter torneiras de ouro”. E o governo Cid Gomes replicou: as torneiras serão restauradas, sim. Mas serão de latão escovado. Enquanto aguarda, Gomes continua governando do Palácio Iracema.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.