Se alguém está muito à vontade com o ministério Temer, é… Gilmar Mendes. O novo presidente do TSE é muito ligado a Blairo Maggi, Raul Jungmann e Alexandre de Moraes. Tem longa amizade com Romero Jucá e Serra, além do próprio Temer.

E o novo titular da AGU, Fábio Medina Osório, viajou com ele a Lisboa para palestras, um mês atrás.