Minha casa…

O número de brasileiros que resolveram comprar imóveis fora do País aumentou depois das eleições de 2014, informa pesquisa da Christie’s International Real Estate e da Axpe.

Principais destinos? Miami, Nova York, Lisboa, Paris, Barcelona, Montevidéu e Punta Del Este.

A maioria desses compradores, ao que consta, busca investimento seguro em moeda forte. Em Nova York, o brasileiro tem pedido empréstimo de até US$ 500 mil (com juros de 2,175%) para comprar imóvel avaliado em US$ 1 milhão. Já em Miami, 80% pagam pelo imóvel à vista.