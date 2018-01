Aviso aos impacientes: Joaquim Levy confirmou presença, dia 27, no encontro sobre investimento direto no Brasil e brasileiro no exterior, no Hotel Renaissance, em São Paulo.

E já tem agendada para 4 de novembro, em Brasília, reunião com o secretário-geral da OCDE, Angel Gurria, em que os dois lados assinarão documento sobre programa de trabalho para os próximos anos.