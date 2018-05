Minha Água, Minha Vida?

Dilma está entusiasmada com um novo projeto social: estuda lançar algo no setor de saneamento básico nos moldes do Minha Casa, Minha Vida. O esboço da ideia foi levado à presidente por Paulo Simão, da Câmara Brasileira da Indústria da Construção, durante sua recente viagem ao Paraguai. Simão fez parte da comitiva que acompanhou Dilma a Assunção.

Do que consiste esta proposta? Entre outras, ela visa criar linhas de financiamento para que concessionárias do serviço público invistam pesadamente em gestão e tecnologia.