Começa nesta terça A Mostra Contemporânea de Arte Mineira, no Sesc Pompéia. São 300 artistas e uma intensa programação cultural. A abertura fica com os conhecidos Lô Borges e Samuel Rosa em um show que inclui três gerações do grupo Clube da Esquina.

