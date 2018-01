Circula, no Planalto, o nome de Josué Gomes da Silva para ocupar ministério caso Dilma seja reeleita. “Não coloque a carroça na frente dos bois”, reage o empresário, ao ser indagado sobre a possibilidade.

Mesmo sem conseguir a cadeira de senador por Minas, o filho de José Alencar está satisfeito. “Já valeu a pena, só por ter constatado – por todos os cantos do estado – o carinho das pessoas com meu pai.”

Novato, o candidato teve 35,7% dos votos – 3,6 milhões.

Mineirim 2

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Gomes da Silva – que é contra o atual sistema de financiamento de campanhas políticas – fez a sua apenas com contribuições de pessoas físicas, no limite de R$ 6,2 milhões registrados no TRE. Média baixíssima, de pouco menos de R$ 2.