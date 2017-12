MinC destina R$ 3,5 milhões para Cinemateca e setor acha pouco

O edital divulgado ontem pelo Ministério da Cultura, sobre a escolha de uma organização social para gerir a Cinemateca Paulista, não chegou a entusiasmar pessoas ligadas à instituição – principalmente o item que estabelece o repasse de R$ 3,5 milhões para as atividades, ao longo de dois anos.

Consultados pela coluna, alguns antigos dirigentes da instituição, que conhecem de perto sua rotina, afirmam que o custo de funcionários, de laboratório e de preservação de acervo – para citar só os itens mais importantes – precisariam de bem mais do que esse valor, que dá uma média, por mês, pouco acima dos R$ 140 mil.

As inscrições estão abertas desde ontem e vão até 17 de outubro. No dia seguinte, uma comissão de servidores do ministério indicada por Alfredo Bertini, da Secretaria de Audiovisual, apontará a OS vencedora.