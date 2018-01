Em nota que divulga nesta sexta, 18, o MinC informa ter cortado de vez a ligação que vinha mantendo, até o início do ano, com a Escola de Cinema e TV de Cuba. O texto diz que o ministério “não reconhece qualquer tipo de acordo, compromisso ou dívida” com aquela escola e que “não há acordo formal estabelecido entre as duas instituições”. E adverte, ainda, que o ministério “não é responsável pelo uso indevido e não autorizado” de seu nome.

A nota segue-se a uma interrupção, em janeiro passado, de atividades ligadas à manutenção de bolsistas. Na ocasião, o ministério afirmou sua disposição, dali por diante, a “realizar as próximas seleções de bolsistas e repasses de recursos com base em critérios definidos pelo MinC, de forma a dar transparência ao processo seletivo, à transferência das bolsas e à prestação de contas”.