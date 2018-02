Cristina Kirchner, ao visitar o Brasil em agosto, encontrará título protestado em nome da embaixada da Argentina no Brasil. Faltou pagar a terceira parcela de R$ 114.697,93. Referente à rescisão do contrato da construção da chancelaria com a MTD Engenharia, segundo Marta Valente, do Tozzini Freire.

A assessoria da embaixada diz desconhecer o assunto.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.