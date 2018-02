Itamaraty e Defesa tinham como certa a vinda de Chávez para tratamento no Sírio-Libanês. Às 17 horas de sexta-feira, a rota de entrada no espaço aéreo do País e o esquema de segurança estavam definidos.

A opção por Cuba gerou, de experimentados diplomatas, uma hipótese: virá, em breve, anúncio de cura espetacular.