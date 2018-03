Mil e um sabores

A paixão por cavalos e pela fazenda da família – com tardes ao redor de mesa farta – fez com que Luciana Fasano se sentisse inspirada para trazer um pouco do espírito do campo à metrópole. Assim surgiu o Fazenda Floresta, casa especializada em chocolates artesanais, bolos frescos, pães de mel e sorvete, que abriu há um mês nos Jardins. “Não queria uma loja só de chocolate. Queria um lugar onde as pessoas pudessem sentar a qualquer hora do dia para conversar, tomar um café, comer um bolo ou uma tortinha.” Para fazer o melhor chocolate, ela buscou formação em Nova York, Áustria e Paris. “O mix que tenho de culturas na minha vida foi a inspiração para criar os recheios dos bombons”, conta. O resultado foram 67 sabores – dos tradicionais, como maracujá, ao mais exóticos: chá verde, laranjinha kankan, cream chesse com goiabada e jabuticaba. Novidade? Até o fim do ano a Fazenda Floresta abre um espaço de gifts no Plaza Hotel de Nova York e outro na Times Square

