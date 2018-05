Mike Pence adia visita que faria no fim de maio ao Brasil

O vice-presidente dos EUA, Mike Pence, adiou a visita que faria no fim de maio ao Brasil. O motivo, segundo fontes diplomáticas, é o acúmulo de temas na agenda internacional da Casa Branca. O principal deles, lógico, é a preparação da cúpula EUA-Coreia do Norte. Donald Trump e Kim Jong-un devem encontrar-se nas próximas semanas.

Originalmente, Pence estaria com Temer dia 30 e seu programa incluiria visita a um centro de refugiados venezuelanos. Apesar do adiamento, sua intenção, segundo as fontes, é que a visita ocorra ainda este ano.

