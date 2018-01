Lei Rouanet para filme de Bergman virar ópera

Per-Arne Hjelmborn, embaixador da Suécia, visitou o MinC dias atrás, com o produtor João MacDowell. O que queriam? Propor o uso da Lei Rouanet para um projeto de transformar em ópera o filme O Sétimo Selo, de Ingmar Bergman. A ideia é que a produção seja depois exibida em todo o País.

E Roberto Freire sugeriu, de passagem, que o evento seja acompanhado de uma mostra de filmes suecos.

‘Migas’

Encontro para lá de simpático no Ici Bistrô, durante o feriado. A ministra Cármen Lúcia – figura rara em ambientes públicos – gastou “uns bons dedos de prosa” com a escritora Maria Adelaide Amaral. As duas são conhecidas de muito tempo.

Michelin 2017

Oito restaurantes de chefs estrelados no ano passado se encarregam do coquetel de lançamento do Guia Michelin 2017 Rio e SP. São eles: Dalva e Dito, D.O.M., Esquina Mocotó, Tête à Tête, Huto e Maní, de São Paulo; e Lasai e Olympe, do Rio.

A festa será dia 8 no Hotel Unique – cujo chef, Emmanuel Bassoleil, ficou encarregado, com a equipe, de três preparações de cordeiro.