Woody Allen não desistiu de filmar no Brasil. Apesar de Alemanha e Itália serem prioridades do diretor, sua equipe continua em contato com a Rio Filmes. Letty Aronson, irmã do cineasta, esteve por aqui para a negociação – que anda a passos lentos.

