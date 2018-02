A agenda de respostas pró-Dilma ao protesto anti-Dilma começa hoje mesmo, em SP, com ato no Instituto Lula – sem o ex-presidente – e segue com outro organizado pela CUT dia 20, no Largo da Batata.

Depois vêm o lançamento do Memorial da Democracia, a 1.º de setembro, e no dia 7 de Setembro o tradicional Grito dos Excluídos.