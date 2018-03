Micro e pequenas empresas na área de Mariana receberão R$ 40 milhões

A Fundação Renova montou o projeto e os bancos de desenvolvimento de Minas (BDMG) e Espírito Santo (BDES) vão cuidar do operacional: um crédito especial de R$ 40 milhões está começando a ser distribuído para micro e pequenas empresas de toda a área atingida pela tragédia ambiental em Mariana e ao longo do rio Doce.

O ‘Desenvolve Rio Doce’ terá longo prazo e juros abaixo do mercado e deve beneficiar cerca de 800 empresas em Minas e 500 no Espírito Santo. No total, serão atendidas 39 cidades, sendo 35 em Minas – e o valor médio dos créditos estará entre R$ 30 mil e R$ 40 mil por empresa.