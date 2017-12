Veja vídeo da visita de Mick Jagger ao colégio do filho Lucas

A escola britânica St. Pauls’s recebeu uma visita inusitada na tarde de terça-feira. Mick Jagger aproveitou sua vinda para São Paulo, onde se apresentará hoje e sábado com os Rolling Stones, para visitar o colégio onde seu filho Lucas estuda, nos Jardins.

O líder da banda falou para estudantes e alguns pais, em evento fechado, durante cerimônia que inaugurou uma nova parte do colégio – uma sala de música. O músico fez questão de visitar todas as instalações para conhecer o dia a dia de Lucas.

A escola bilíngue, localizada em uma travessa da Alameda Gabriel Monteiro da Silva, é frequentada por parte da elite paulistana e filhos de ingleses que vivem em São Paulo.

No vídeo — feito por um aluno –, o líder do Rolling Stones fala sobre ensino e a importância da música. Procurado, o colégio não comentou o encontro.

Depois de se apresentar no Rio, no último fim de semana, Jagger veio para São Paulo. Ele está hospedado na casa da apresentadora Luciana Gimenez, mãe do seu filho.

A banda se apresenta hoje e sábado no estádio do Morumbi.