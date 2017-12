Mick Jagger se esconde ao chegar em festa

Mick Jagger chegou a se abaixar na Mercedes que o levou ontem para festa em sua homenagem, organizada por Alvaro Garnero, Jefferey Jah e Kako Perroy, na Budweiser Mainson, nos Jardins.

No convite recebido pelos presentes, todo em inglês, o aviso era bem claro: quem abordar qualquer um dos Rolling Stones para tentar tirar foto ou pedir autógrafo, seria imediatamente removido do local.

Outra observação que chamou a atenção no impresso foi a recomendação para os convidados deixarem seus celulares no carro. Ao que consta, todos atenderam. A festa foi até as 5 horas da manhã. Jagger não se limitou ao espaço reservado para a banda. Caiu na pista causando frenesi: nunca antes na história deste Pais se viu tantas mulheres atrás de uma artista só…