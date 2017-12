Miami é logo ali

Deborah Aguiar não para. A arquiteta e sua equipe são responsáveis pelo projeto interno das áreas de lazer e do beach club do novo hotel Hyde Beach, que inaugura no fim de outubro em South Beach, mesmo local do 1 Hotel & Homes – badalado hotel de Miami que também leva assinatura da arquiteta. Já em solo brasileiro, ela acaba de inaugurar, nos Jardins, o Inside by Debora Aguiar, um showroom com peças selecionadas sob sua curadoria. “A proposta é atender a demanda dos nossos clientes, que muitas vezes dispersam sua atenção visitando várias lojas. Lá eles conseguem resolver muitos ambientes em um único endereço”. Por enquanto o local ainda não é aberto ao público.

