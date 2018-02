Ao investir em Miami, Eduardo Constantini, dono do Abaporu, de Tarsila do Amaral, foca nos brasileiros. Para os quais pensa vender unidades de seu Oceana Bal Harbour – condomínio em terreno de US$ 222 milhões.

Atração? Um minimuseu, onde o colecionador e empreiteiro argentino exibirá US$ 14 milhões em obras de arte.