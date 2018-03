Rogério Fasano se estressou, no fim de semana, por causa do “desaparecimento”, no aeroporto de Guarulhos, de leva de trufas – incluindo presente da família Urbani, peça única de 880 gramas.

Por erro, acabaram nos Correios e, sem refrigeração, morreram. Não faltarão trufas no restaurante Fasano, mas essa remessa… foi-se.