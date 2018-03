Meus 33 anos

Do Estádio do Morumbi, Chris Martin partiu direto, anteontem, para o Baretto, onde comemorou seu niver e o fim da turnê brasileira do Coldplay.

Entre os cerca de 40 convidados vips, Ronaldo Fenômeno e Bia Anthony foram os que conseguiram maior atenção do simpático e nada arrogante cantor.

Chris soprou o bolo especial, decorado com boneco à sua imagem e semelhança. E, pelo visto, gostou. Só foi embora depois das 4 da manhã e sem beber uma só gota de bebida alcoólica.