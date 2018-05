Banqueiros estão querendo saber como é que o BB terá lucro com a operação que acaba de arrematar: o Banco Postal.

Para ter o direito, por cinco anos, o banco estatal pagou R$3,150 bilhões. Só que na renovação do contrato, se quiser ficar com o negócio, terá que pagar novamente a mesma quantia acrescida de juros básicos.

A conta não fecha.